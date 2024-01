Remerciements

Parce que cet ouvrage fut longtemps sur le métier, et parce que nous avons opté pour une publication en ligne, en accès libre et en deux langues, les dettes que nous avons accumulées sont plus nombreuses que ce qu’il en est d’ordinaire pour un projet éditorial collectif de cette nature.

Nous tenons avant tout à remercier les contributrices et contributeurs ainsi que les traductrices et traducteurs de ce volume, qui ont fait preuve d’une patience à toute épreuve pendant les quatre années nécessaires à son élaboration. Nous avons été proprement confondus devant la bonne volonté avec laquelle toutes et tous n’ont cessé de répondre à nos demandes, souvent coûteuses en temps, alors que les retards de publication s’accumulaient.

Nous sommes également reconnaissants à Agathe Sanjuan, conservatrice éclairée de la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, pour le soutien qu’elle a apporté tant à ce recueil que, depuis ses débuts, au Projet des Registres de la Comédie-Française (RCF). C’est un honneur et un plaisir de travailler avec elle, comme avec l’institution théâtrale dont l’histoire et les archives constituent l’objet même du présent ouvrage. Nous sommes heureux qu’elle ait accepté de co-écrire la postface.

Par ailleurs, nous sommes immensément redevables à nos collègues de MIT Press, qui ont encouragé notre envie d’explorer les nouveaux formats de publication numérique. Jamais ils n’ont rejeté a priori les idées que nous leur soumettions ; au contraire, ils ont toujours bien voulu travailler avec nous pour adapter nos souhaits les plus excentriques aux possibilités offertes par la plateforme PubPub. Notre reconnaissance s’adresse particulièrement à Amy Brand, directrice de MIT Press, pour l’enthousiasme qu’elle a manifesté à l’égard de ce projet et la rapidité avec laquelle elle a su répondre aux difficultés critiques que nous avons rencontrées. Justin Kehoe, notre éditeur, fut un interlocuteur indéfectible, toujours disposé à accompagner nos caprices éditoriaux. Avec sa remarquable virtuosité, notre designer, Catherine Ahearn, a développé des propositions visuelles sans lesquelles ce volume serait à n’en pas douter moins lisible et moins attrayant.

La publication en libre accès de Données, Revenus & Répertoire a été rendue possible par une bourse de la Global Languages Section du MIT. Les traductions qui permettent cette édition bilingue ont pu être réalisées grâce au financement accordé à l’Université Harvard et l’Université Paris Nanterre par le Partner University Fund (PUF) de la FACE Foundation et des Services culturels de l’Ambassade de France, qui promeut les échanges entre la France et les États-Unis dans le domaine de l’éducation et des arts. Le Projet RCF, qui est à la source des articles qui composent ce recueil, a été financé par deux bourses successives de l’Agence nationale de la recherche (ANR), par le Ministère de la Culture et par la Fondation Florence Gould, une institution américaine privée à but non lucratif destinée à la promotion de l’amitié franco-américaine. Nous adressons nos plus vifs remerciements à ces généreux soutiens.

À l’origine de ce recueil – entre autres publications – les deux colloques internationaux Remettre en jeu le passé. Métamorphoses du corpus des registres de la Comédie-Française 1680-1793/2013-2016 (Sorbonne & INHA, 14-16 décembre 2015) et Pratiques théâtrales et Archives numérisées. Le Projet des Registres de la Comédie-Française (1680-1793) (Harvard & MIT, 19-21 mai 2016), ainsi que la journée d’étude Approches économiques des registres de la Comédie-Française (MIT, 23 septembre 2016) ont bénéficié, outre des financements du PUF et de l’ANR mentionnés ci-dessus, du précieux soutien de leurs institutions d’accueil.

Sylvaine Guyot & Jeffrey S. Ravel

Cambridge, Massachusetts

September 2020