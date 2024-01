In Memoriam Christian Biet, 1952-2020

Les contributeurs et contributrices à ce volume, et les membres de l’équipe du Projet des Registres de la Comédie-Française, sont aujourd’hui sous le choc de la disparition brutale de Christian Biet, professeur à l’Université Paris Nanterre. Christian nous a quitté de manière accidentelle au début du mois de juillet 2020, peu de temps après avoir co-signé la postface de ce recueil. Il était l’une des forces motrices du Projet RCF ; sans son énergie contagieuse et sa sagacité visionnaire, ni ce programme en humanités numériques ni le présent volume n’existeraient. Sa connaissance sans frontière de l’histoire du théâtre, sa passion pour la scène dans toute sa chair vivante et humaniste et son amour insatiable de l’échange intellectuel furent pour nous, comme pour des générations d’étudiants et de chercheurs en France et dans le monde, une source d’inspiration et un modèle. Que ce volume tienne lieu d’hommage, aussi modeste soit-il, à la mémoire de celui qui fut un guide, un collègue et un ami irremplaçable.

